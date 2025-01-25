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Ефимов анонсировал торги на реорганизацию участка у метро «Рижская»

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии участка площадью 3,27 га в Мещанском районе. Реорганизацией займется определенный по результатам аукциона инвестор, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в ближайшее время право на редевелопмент территории, расположенной между проспектом Мира и Водопроводным переулком, выставят на торги. По оценке вице-мэра, инвестиции в реализацию данного проекта комплексного развития территорий (КРТ) составят чуть более 62,7 млрд руб., при этом ежегодный бюджетный эффект будет достигать 1,8 млрд руб. «В результате город получит свыше 3,7 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнул Ефимов.

В рамках редевелопмента данного участка инвестор построит 170 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, в частности гостиничный комплекс, офисы, торговые центры, отделения банков и кафе. Кроме того, по словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, планируется, что застройщик сохранит вестибюль станции метро «Рижская» Калужско-Рижской линии, расположенный в границах проекта КРТ, а также возведет второй вестибюль одноименной станции Большой кольцевой линии (БКЛ).

«В рамках редевелопмента площадки будущему инвестору предстоит обеспечить развитие территории с учетом строительства нового вестибюля метро и интеграции его со станциями второго, третьего и четвертого Московских центральных диаметров», — уточнил чиновник. Стоит отметить, что в ближайшие годы именно тут планируется возведение вокзала для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Реорганизуемый участок окажется, таким образом, в центре большого транспортного узла.

Столичная программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные кварталы с застройкой самого разного назначения. Работы по ее реализации ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее градоначальник сообщал, что за 2024 год число проектов КРТ выросло в 1,6 раза. На данный момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 таких проекта, общая площадь реорганизуемых участков достигает 42 кв. км.

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Теги
Москва редевелопмент Калужско-Рижская линия Проспект Мира БКЛ Большая кольцевая линия метро Аукцион инвестор Владимир Ефимов
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