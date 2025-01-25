Фицо заявил о планах выслать «иностранных инструкторов» на фоне протестов

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Власти Словакии готовят высылку «иностранных инструкторов», заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Actuality.sk.

Глава правительства связал это с произошедшей 24 января кибератакой на государственную страховую компанию General Health Insurance. Фицо назвал ее примером того, «как ликвидируются непослушные правительства, которые имеют другое мнение по некоторым вопросам».

По его словам, такую модель в Словакии реализуют представители оппозиции, неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа, и большинство антиправительственных СМИ.

До этого премьер Словакии утверждал, что в стране находится «группа экспертов» из-за границы, которая готовится свергнуть правительство. Как заявил Фицо, ссылаясь на секретный доклад, эта группа «активно участвовала в событиях» в Грузии и на Майдане.

21 января в национальном совете (однопалатный парламент) Словакии по инициативе оппозиции должны были рассмотреть вотум недоверия правительству Фицо. Однако заседание сорвалось: глава правительства представил на нем секретный доклад, и оппозиционные депутаты покинули парламент. Фицо обвинил оппозиционную партию «Прогрессивная Словакия» (PS) в подготовке к государственному перевороту, сравнив ситуацию с протестами на Украине.

Оппозиция обвинила Фицо в связях с Россией после его поездки в Москву и встречи с президентом Владимиром Путиным на фоне отказа Киева продлить контракт на транзит российского газа через Украину. Премьер Словакии в январе сообщил, что получил от Путина гарантии поставок газа из России в страну.

На этом фоне в Словакии 24 января прошли протесты против политики Фицо с требованием его отставки.

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