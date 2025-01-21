Фицо сорвал попытку вотума недоверия секретным докладом

Правительство Роберта Фицо сорвало вотум недоверия, который оппозиция страны инициировала из-за обвинений в связях премьера с Россией. Вместо вотума недоверия в парламенте заслушали секретный доклад о подготовке госпереворота

Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

21 января в Национальном совете (однопалатный парламент) Словакии по инициативе оппозиции должно было состояться рассмотрение вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Однако вынесение вотума сорвалось: заседание превратилось в закрытое из-за того, что глава правительства представил на нем секретный доклад, оппозиционные депутаты покинули парламент.

Заседание началось около 9 утра по местному времени и продолжилось во второй половине дня из-за графика премьера (он проводил переговоры с венгерским коллегой Виктором Орбаном). При этом Фицо установил закрытый режим на период прений, сославшись на то, что он представит парламентариям доклад Cловацкой информационной службы (SIS), «содержащий секретную информацию». Лидер оппозиционной партии PS Михал Шимечка назвал это решение «позором». «Премьер-министр боится обсуждать свои неудачи. Он не хочет, чтобы общественность знала, о чем мы говорим», — заявил представитель оппозиции.

Портал Aktuality сообщил, что SIS получила «данные о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны».«Учитывая серьезность содержания и степень конфиденциальности доклада, предоставить дополнительную информацию не представляется возможным», — сказала пресс-секретарь ведомства Катарина Немова.

Позже на пресс-конференции с Орбаном Фицо обвинил оппозиционную PS в подготовке к государственному перевороту, сравнив ситуацию с протестами на Украине. «Мы готовимся ко всем возможным альтернативам. Мы будем готовы ко всему. Особенно к «майдану», то есть к государственному перевороту через улицу, которого так упорно добивается оппозиция, особенно партия Прогрессивная Словакия», — отметил премьер (цитата по ТАСС).

Оппозиция в знак протеста покинула вторую часть заседания, пообещав снова выдвинуть вотум недоверия кабинету Фицо.

Предложение о вотуме на прошлой неделе внесли в парламент оппозиционные партии «Прогрессивная Словакия» (PS), «Свобода и солидарность» (SaS), «Христианско-демократическое движение» (KDH). Их инициативу также поддержал альянс SLOVENSKO, KÚ, Za ľudí («Словакия», «Христианский союз» и «За людей»). По итогам парламентских выборов, которые состоялись в 2023-м, оппозиционные силы располагают 71 мандатом в Национальном совете, правящая коалиция — 79. В нее помимо партии Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer-SD) и возглавляемой президентом Петером Пеллегрини партии «Голос — социальная демократия» (Hlas-SD) входит ультранационалистическая Словацкая национальная партия (SNS).

Призывы к отставке Фицо представители оппозиции аргументировали тем, что он имеет тесные связи с Россией. Они считают, что премьер пытается «тянуть Словакию в Москву», а это «противоречит интересам страны».

22 декабря Роберт Фицо провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой встречи словацкая сторона назвала прекращение транзита российского газа через Украину. Также обсуждалось урегулирование украинского кризиса (позже Фицо предложил Словакию в качестве площадки для потенциальных мирных переговоров). Словацкий премьер обещал приехать в Россию на празднование годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Приход Фицо к власти в 2023-м взволновал западные страны, которые считают его пророссийским популистом, способным разорвать ключевое звено в западном военном альянсе, поддерживающем Украину, сообщала The Washington Post. Его предшественник, Людовит Одор, предоставил Киеву не только гаубицы, но и истребители МиГ-29.

После начала военной операции на Украине Фицо выступил с критикой западной поддержки Киева, возложив на Украину вину за начало конфликта. В ноябре 2023 года Словакия прекратила оказывать республике военную помощь, но продолжила предоставлять гуманитарную. Фицо неоднократно подчеркивал, что Словакия не поддерживает планы Украины по вступлению в НАТО, а также выступает против отправки словацких военных на Украину.

19 января около 100 словацких психологов и психиатров обратились к Фицо с призывом рассмотреть возможность уйти из политики. Они отметили в своем открытом обращении, что после покушения, которое премьер пережил в мае 2024-го, его поведение стало более агрессивным. В обращении утверждается, что Фицо манипулирует фактами, а также нападает на своих политических оппонентов, журналистов и обычных граждан, которые проявляют несогласие с его политикой. Премьер в ответ заявил, что инициаторы открытого письма злоупотребляют своей профессией в политических интересах.