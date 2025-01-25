Санду поехала в Киев на переговоры с Зеленским

Майя Санду (Фото: maia.sandu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент Молдавии Майя Санду направилась в Киев 25 января в знак поддержки Украины, сообщила она в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня я отправляюсь в Киев с посланием, что Молдавия продолжает поддерживать Украину», — написала Санду, выложив видео из поезда.

Президент Молдавии отметила, что получила приглашение от президента Украины Владимира Зеленского и встретится с ним и с другими чиновниками, чтобы обсудить вопросы безопасности, энергетики, торговли, дорог и сотрудничества по вступлению в ЕС, уточнил «РБК Украина».

В начале января Санду обсудила с Зеленским энергокризис в Приднестровье. По ее словам, Киев может поставить уголь, чтобы Молдавская ГРЭС производила электричество и для левого берега, и для правого берега, и для Украины. «Решение есть. Но нужно, чтобы Тирасполь и Москва согласились решать вопросы людей», — отмечала тогда Санду.

С 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу, в том числе в Молдавию. В непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) начался острый энергетический кризис. Так, с 3 января в связи с тем, что «жители республики потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема», Тирасполь вынужден прибегать к веерным отключениям. К 9 января время отключения пользователей от электросетей выросло до четырех часов в сутки. 20 января власти Приднестровья сообщили, что «Тираспольтрансгаз» уведомил Молдавию о готовности получать от нее газ.