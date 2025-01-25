Мексика отказала США в приеме депортационного рейса

Мексика отказала военному самолету США с мигрантами на борту в посадке на своей территории. Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух представителей Министерства обороны США и источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседников издания, два самолета C-17 ВВС, направлявшиеся в Гватемалу, вывезли из США по 80 человек каждый вечером 23 января. Однако третий самолет, который должен был направиться в Мексику, так и не взлетел.

Для депортации требуется согласие правительства принимающей страны, и Мексика отказалась дать такое согласие отказалась, пишет NBC.

23 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода через южную границу страны нелегальных мигрантов. Он также поручил Министерству внутренней безопасности, Минюсту и Госдепартаменту принять все возможные меры для выдворения тех нелегальных мигрантов, которые уже находятся в Соединенных Штатах. Ранее он оценил количество людей, которые будут депортированы, в 15–20 млн.

Еще до инаугурации Трампа, которая состоялась 20 января, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и члены ее кабинета выразили несогласие с планом республиканца возобновить политику «Оставайся в Мексике», а также депортацией граждан Мексики, проживающих в США.

По оценке Министерства внутренней безопасности США, в 2022 году почти половина нелегальных мигрантов (4,8 млн из 11 млн) прибыла в Соединенные Штаты из Мексики. В лидерах также были Гватемала, Сальвадор и Гондурас.