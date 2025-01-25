На Украине допустили допрос Сырского по делу арестованных генералов
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допускает допрос главкома украинской армии Александра Сырского по делу арестованных генералов. Об этом заявила советник директора ведомства Татьяна Сапьян.
«Я не исключаю, что это возможно», — сказала Сапьян (цитата по ТСН). По ее словам, в качестве свидетелей в процесс будут вовлечены те, кого следствие сочтет нужным допросить, чтобы прояснить картину произошедшего.
20 января сотрудники ГБР и Службы безопасности Украины задержали трех бывших высокопоставленных военных командиров, ответственных за неудачную оборону Харьковской области в мае 2024 года. УНИАН и другие украинские СМИ сообщили, что речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
Задержания военных позднее раскритиковали украинские партии «Европейская солидарность» и «УДАР Виталия Кличко».
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