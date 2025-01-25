 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине допустили допрос Сырского по делу арестованных генералов

Сюжет
Военная операция на Украине

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допускает допрос главкома украинской армии Александра Сырского по делу арестованных генералов. Об этом заявила советник директора ведомства Татьяна Сапьян.

«Я не исключаю, что это возможно», — сказала Сапьян (цитата по ТСН). По ее словам, в качестве свидетелей в процесс будут вовлечены те, кого следствие сочтет нужным допросить, чтобы прояснить картину произошедшего.

На Украине задержали генералов за провал обороны Харьковской области

20 января сотрудники ГБР и Службы безопасности Украины задержали трех бывших высокопоставленных военных командиров, ответственных за неудачную оборону Харьковской области в мае 2024 года. УНИАН и другие украинские СМИ сообщили, что речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Задержания военных позднее раскритиковали украинские партии «Европейская солидарность» и «УДАР Виталия Кличко».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Военная операция на Украине Александр Сырский задержания украинские военные
Александр Сырский фото

Александр Сырский

военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Материалы по теме
На Украине задержали генералов за провал обороны Харьковской области
Политика
Партия Порошенко заявила о риске «крючка уголовных дел» для военных
Политика
Партия Кличко назвала задержания генералов ВСУ опасным прецедентом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Экспорт вооружений США в 2024 году достиг рекордаПолитика, 04:48
Полянский заявил о «проявлении» политики Трампа на заседании ООНПолитика, 04:25
На Бали задержали основателя «русской деревни»Политика, 04:03
Мексика отказала США в приеме депортационного рейсаПолитика, 04:01
На Украине допустили допрос Сырского по делу арестованных генераловПолитика, 03:37
Мэрилину Мэнсону не станут предъявлять обвинения в насилииОбщество, 03:32
Посланник Трампа допустил покупку оружия для Украины за счет РоссииПолитика, 03:07
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Глава ЕЦБ заявила о возможном привлечении в ЕС «талантов» из СШАПолитика, 02:47
Главу минздрава Камчатки уволили после вспышки гепатита в онкодиспансереПолитика, 02:24
Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областьюПолитика, 02:08
Партия Кличко назвала задержания генералов ВСУ опасным прецедентомПолитика, 01:54
FT узнала об «ужасном» разговоре Трампа с премьером Дании о ГренландииПолитика, 01:44
Во Франции предложили повысить цену билетов в Лувр для гостей не из ЕСОбщество, 01:16
Вучич сообщил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг NISПолитика, 00:39