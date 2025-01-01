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Политика ,  
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В Приднестровье отключили отопление после остановки подачи газа из России

Приднестровье осталось без отопления после прекращения подачи газа из России
1 января истек контракт на поставку российского газа в Европу через Украину. В связи с этим приднестровские энергетики отключили центральное отопление. Возобновление подачи горячей воды и отопления займет до двух недель.

В Приднестровье отключили центральное отопление после прекращения подачи российского газа. Об этом сообщила пресс-служба компании «Тирастеплоэнерго».

Там указали, что подача тепла прекращается с 1 января 2025 года с 7 (08:00 мск) часов утра. Отключения затронут жилые дома, бюджетные учреждения и организации всех форм собственности.

Это решение не касается медицинских учреждений и учреждений министерства по социальной защите и труду со стационарами.

В «Тирастеплоэнерго» уточнили, что подключение к централизованным системам теплоснабжения и сетям горячего водоснабжения займет до двух недель.

Украина назвала «историческим событием» остановку транзита газа из России
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С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения, введенный на 60 дней из-за энергокризиса в стране. На российском газе, в частности, работает Молдавская ГРЭС, расположенная Приднестровье. Она генерирует основной объем энергии для Молдавии.

В «Газпроме» заявили, что компания прекратит поставки газа в Молдавию с первого дня 2025 года из-за долгов. В Приднестровье граждан также предупредили о возможном временном отключении газоснабжения в случае сокращения или прекращения поставок газа. Накануне, 31 декабря Болгария заявила о готовности помочь Молдавии с поставками газа.

Ситуацию осложнило то, что 1 января 2025 года истек пятилетний контракт на поставку российского газа в Европу через Украину, сейчас транзит остановлен, несмотря на сохранявшиеся долгосрочные соглашения «Газпрома» с рядом европейских покупателей. Украинская сторона подтвердила остановку транзита.

Министерство энергетики страны назвало это «историческим событием» и отметило, что такой шаг был сделан «в интересах национальной безопасности» Украины.

Ранее 19 декабря российский президент Владимир Путин во время прямой линии подтвердил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, поскольку украинская сторона отказалась от соответствующего соглашения. Он добавил, что «Газпром» это переживет.

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Теги
Дарья Лебедева
Приднестровье отопление транзит газа
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Украина назвала «историческим событием» остановку транзита газа из России
Политика
Россия прекратила поставки газа в Европу через Украину
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