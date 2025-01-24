В ООН поддержали возможные переговоры Путина и Трампа
ООН поддерживает возможные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«Мы поддерживаем любые переговоры между лидерами США и России», — сказал он (цитата по ТАСС).
Фархан Хак также добавил, что надеется на то, что США и Россия продолжат искать возможности для диалога.
Ранее 24 января Путин заявил, что встреча его встреча с Трампом возможна, Москва к ней готова. Однако дальнейшее продвижение в этом вопросе зависит от решений и выбора действующей американской администрации, добавил российский президент.
Трамп также неоднократно заявлял о намерении встретиться с Путиным. Однако, по словам американского политика, контакты были бы уместны только после его инаугурации. Республиканец принес присягу и стал 47-м президентом США 20 января.
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