Глава МИД Китая и госсекретарь США провели телефонный разговор

Ван И (Фото: Florian Gaertner / Photothek Media Lab / Global Look Press)

Новый госсекретарь США Марко Рубио позвонил в пятницу, 24 января, своему китайскому коллеге Ван И, сообщает МИД КНР.

Собеседники обсудили, в частности, переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, а также развитие китайско-американских отношений.

Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина состоялся 17 января. Республиканец назвал разговор хорошим и отметил, что Вашингтон и Пекин сделают все возможное, чтобы мир стал более безопасным.

Позднее, 21 января, переговоры по видеосвязи с китайским лидером провел российский президент Владимир Путин. В Кремле сообщили, что они обсудили двусторонние отношения и международную проблематику.