В США запретили публикацию в соцсетях информации о военных операциях
Пентагон ввел временный глобальный мораторий на распространение в социальных сетях информации обо всех военных операциях Соединенных Штатов за исключением действий на границе с Мексикой, сообщает портал Stars and Stripes, ссылаясь на высокопоставленный военный источник.
Мораторий призван гарантировать соответствие социальных сетей Министерства обороны «приоритетам президента Дональда Трампа по <...> ведению боевых действий».
«Директива распространяется на все платформы Минобороны, исключения касаются лишь публикаций в социальных сетях в каждом конкретном случае для уведомлений о чрезвычайных ситуациях», — сказал чиновник.
По данным газеты, информационная пауза на сайтах Пентагона продлится до тех пор, пока не будет подтверждено решение президента Трампа о назначении кандидата на пост министра обороны.
Трамп сообщил о своем решении выдвинуть ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны 12 ноября, заявив, что под его руководством «наши вооруженные силы снова станут великими и Америка никогда не отступит». Однако, несмотря на опыт военной службы, Хегсет никогда не работал в структурах Пентагона.
Сейчас сенат США готовится к финальному голосованию по утверждению Хегсета на должность. Как минимум двое республиканцев проголосуют против. Среди предъявляемых к его кандидатуре претензий — отсутствие необходимого управленческого опыта и, что более серьезно, обвинения в злоупотреблении спиртным, изнасиловании, изменах и растратах средств ветеранских НПО, которые Хегсет в прошлом возглавлял.
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