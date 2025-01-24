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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В США запретили публикацию в соцсетях информации о военных операциях

Stars and Stripes: Пентагон ввел мораторий на публикацию данных об операциях
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Andy Dunaway / Getty Images
Фото: Andy Dunaway / Getty Images

Пентагон ввел временный глобальный мораторий на распространение в социальных сетях информации обо всех военных операциях Соединенных Штатов за исключением действий на границе с Мексикой, сообщает портал Stars and Stripes, ссылаясь на высокопоставленный военный источник.

Мораторий призван гарантировать соответствие социальных сетей Министерства обороны «приоритетам президента Дональда Трампа по <...> ведению боевых действий».

«Директива распространяется на все платформы Минобороны, исключения касаются лишь публикаций в социальных сетях в каждом конкретном случае для уведомлений о чрезвычайных ситуациях», — сказал чиновник.

По данным газеты, информационная пауза на сайтах Пентагона продлится до тех пор, пока не будет подтверждено решение президента Трампа о назначении кандидата на пост министра обороны.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Трамп сообщил о своем решении выдвинуть ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны 12 ноября, заявив, что под его руководством «наши вооруженные силы снова станут великими и Америка никогда не отступит». Однако, несмотря на опыт военной службы, Хегсет никогда не работал в структурах Пентагона.

Сейчас сенат США готовится к финальному голосованию по утверждению Хегсета на должность. Как минимум двое республиканцев проголосуют против. Среди предъявляемых к его кандидатуре претензий — отсутствие необходимого управленческого опыта и, что более серьезно, обвинения в злоупотреблении спиртным, изнасиловании, изменах и растратах средств ветеранских НПО, которые Хегсет в прошлом возглавлял.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

телеведущий, писатель
6 июня 1980 года
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