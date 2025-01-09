Пентагон раскрыл расчет США относительно планов Путина по Украине

Пентагон: Путин не уступит то, что он не должен уступать

Украина должна занять максимально сильную позицию в случае начала переговоров с Россией, иначе российский президент Владимир Путин не будет прислушиваться к ее требованиям. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.

«По нашим расчетам, Путин не из тех, кто уступает то, что он не должен уступать. <...> Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем он будет более склонен <...> прислушиваться к украинским требованиям», — сказал чиновник.

По его словам, в настоящий момент США сосредоточены на укреплении обороны Украины для того, чтобы она «могла занять максимально сильную позицию, если дело дойдет до переговоров». В Пентагоне считают, что Путина «наиболее впечатлит», если издержки военной операции будут расти, а ее цели еще не будут достигнуты.

9 января США должны объявить о новом пакете помощи Киеву, который станет последним при нынешнем президенте Джо Байдене. Срок его полномочий истекает 20 января, после чего главой государства станет Дональд Трамп, который неоднократно критиковал высокие расходы действующей власти на поставки оружия Украине. Как писала The Washington Post (WP) в конце декабря, Трамп дал понять европейским странам, что при нем Вашингтон планирует сократить помощь Киеву. Россия поставки оружия Украине осуждает.

В июне Путин озвучил условия для прекращения огня и начала переговоров с Киевом, среди которых назвал: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; снятие с России западных санкций; международное признание Крыма и новых регионов российскими и др. Украинский президент Владимир Зеленский, как отмечал Трамп после встречи с ним в Париже в начале декабря, «хочет мира» и считает, что «пришло время». Но Киев настаивает на своих условиях переговоров, в том числе продолжает требовать приглашения в НАТО.

Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что Москва не испытывает иллюзий «относительно перспектив легкого урегулирования украинского кризиса» с приходом к власти в США Трампа. В середине декабря Путин на прямой линии заявил, что Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине, однако Киев отказывается от диалога.