В Пулково задержали ряд рейсов из-за ложного сообщения о минировании
В петербургском аэропорту Пулково был задержан ряд рейсов из-за ложного сообщения о минировании. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, а также RT и 78.ru со ссылкой на источники.
По данным агентства, с 23:30 до 00:00 мск были задержаны восемь рейсов, еще один отменен.
«Была информация о заминировании, борты досмотрела следственно-оперативная группа с участием кинолога», — рассказал собеседник. Он уточнил, что сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. Аэропорт восстановил работу, отмечает агентство.
«Фонтанка» писала о задержке более десятка рейсов. По информации издания, пассажирам прибывших в Пулково рейсов сообщали о «внештатной» ситуации, некоторых не выпускали из самолета.
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