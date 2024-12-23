В Пулково задержали ряд рейсов из-за ложного сообщения о минировании

В Пулково задержали более десяти рейсов из-за ложного сообщения о минировании

В петербургском аэропорту Пулково был задержан ряд рейсов из-за ложного сообщения о минировании. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, а также RT и 78.ru со ссылкой на источники.

По данным агентства, с 23:30 до 00:00 мск были задержаны восемь рейсов, еще один отменен.

«Была информация о заминировании, борты досмотрела следственно-оперативная группа с участием кинолога», — рассказал собеседник. Он уточнил, что сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. Аэропорт восстановил работу, отмечает агентство.

«Фонтанка» писала о задержке более десятка рейсов. По информации издания, пассажирам прибывших в Пулково рейсов сообщали о «внештатной» ситуации, некоторых не выпускали из самолета.