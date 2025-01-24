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Военная операция на Украине ,  
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Власти ответили, попал ли дом цыганского барона в Рязани под удар дрона

Мэрия Рязани: в попавшем под удар дрона доме жил не цыганский барон
Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия атаки БПЛА в Рязанской области, 24 января 2025 года
Последствия атаки БПЛА в Рязанской области, 24 января 2025 года (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В доме в селе Дядьково (рядом с Рязанью), который загорелся после удара дрона, жил не цыганский барон. Об этом местном изданию Ya62.ru сообщили в пресс-службе администрации города.

«Муж, жена и трое детей. Не цыгане», — перечислили там проживающих в пострадавшем доме.

О том, что в доме жили цыганский барон по имени Антон, сообщал ранее Telegram-канал Mash. Он указывал, что во время попадания дрона, внутри дома находилось 18 человек, из них 12 — дети.

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Последствия атаки БПЛА в Рязанской области, 24 января 2025 года

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотники над Рязанской областью ночью 24 января, сообщал губернатор региона Павел Малков. Очевидец рассказывал РБК, что слышал звуки взрывов с полуночи. «Я в центре Рязани, слышно даже с закрытыми окнами», — говорил он.

Во время атаки беспилотников обломки одного из дронов упали на частный дом, уточнял позже Малков. В здании начался пожар, который потушили. Пострадавших в результате происшествия не было.

Прошедшей ночью беспилотники были нейтрализованы над 13 российскими регионами, в общей сложности перехвачен и уничтожен 121 дрон, сообщило Минобороны. Над Рязанской областью было сбито 20 БПЛА.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

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