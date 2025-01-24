Власти ответили, попал ли дом цыганского барона в Рязани под удар дрона
В доме в селе Дядьково (рядом с Рязанью), который загорелся после удара дрона, жил не цыганский барон. Об этом местном изданию Ya62.ru сообщили в пресс-службе администрации города.
«Муж, жена и трое детей. Не цыгане», — перечислили там проживающих в пострадавшем доме.
О том, что в доме жили цыганский барон по имени Антон, сообщал ранее Telegram-канал Mash. Он указывал, что во время попадания дрона, внутри дома находилось 18 человек, из них 12 — дети.
Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотники над Рязанской областью ночью 24 января, сообщал губернатор региона Павел Малков. Очевидец рассказывал РБК, что слышал звуки взрывов с полуночи. «Я в центре Рязани, слышно даже с закрытыми окнами», — говорил он.
Во время атаки беспилотников обломки одного из дронов упали на частный дом, уточнял позже Малков. В здании начался пожар, который потушили. Пострадавших в результате происшествия не было.
Прошедшей ночью беспилотники были нейтрализованы над 13 российскими регионами, в общей сложности перехвачен и уничтожен 121 дрон, сообщило Минобороны. Над Рязанской областью было сбито 20 БПЛА.
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