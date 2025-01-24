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Военная операция на Украине ,  
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Ниинистё увидел противоречие в отказе Европы от диалога с Путиным

Экс-президент Финляндии раскритиковал Европу за отсутствие диалога с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Саули Ниинистё
Саули Ниинистё (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о своем раздражении тем фактом, что Европа отказывается разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, но ожидает результатов от переговоров последнего с лидером США Дональдом Трампом.

«Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся резкой критике, когда позвонил Путину. Но вдруг мы оказались в ситуации, когда Трамп разговаривает с Путиным. Такое противоречивое поведение не оставляет у меня убедительного представления о возможностях Европы», — сказал Ниинистё в эфире телеканала Yle.

Шольц и Путин созвонились 15 ноября 2024 года впервые с декабря 2022-го. В ходе разговора немецкий канцлер призвал российского президента окончить боевые действия на Украине, вывести войска и быть готовым к началу переговоров с Киевом о «справедливом и прочном мире». Он также подтвердил решимость Берлина помогать Киеву столько, «сколько необходимо».

В свою очередь, Путин заявил, что Россия по-прежнему открыта для возобновления переговоров с Украиной. Возможные договоренности, по его словам, должны учитывать интересы Москвы в сфере безопасности, исходить из «новых территориальных реалий» и устранить первопричины конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонок может «ослабить изоляцию» России. В январе Трамп заявил о желании «немедленно» встретиться с Путиным, чтобы обсудить «сделку» по Украине.

Вместе с тем Ниинистё отметил, что напряженность на Украине сохранится еще долгое время, даже если переговоры приведут к установлению мира.

К тому же экс-президент подчеркнул, что Китай мог бы играть роль миротворца и гарантировать безопасность России после окончания военных действий, раз Запад собирается выполнять это для Украины.

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Ранее, в январе 2024 года, тогда еще действующий президент Ниинистё провел телефонные переговоры с Путиным и обсудил с ним ситуацию на Украине и финско-российские отношения.

В мае Ниинистё заявил, что на тот момент путь к мирному урегулированию конфликта на Украине пролегал «через поле боя». По его словам, «Европа помогает всем, чем может», но «всегда немного поздно».

«Я надеюсь, что в наступающем году мы достигнем ситуации, на основе которой можно было бы проложить путь к [мирному] соглашению. Но мы еще не достигли этого. Прямо сейчас единственный путь к миру пролегает через поле боя», — заявил тогда Ниинистё.

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Теги
Финляндия Саули Ниинистё Владимир Путин
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