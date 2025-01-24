Арутюнян: парламент Армении рассмотрит законопроект о вступлении в ЕС в феврале

В Ереване назвали сроки рассмотрения закона о вступлении в Евросоюз

Заседание парламента Армении (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Парламент Армении в ходе предстоящей сессии рассмотрит законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь спикера парламента Мовсес Арутюнян.

«Законопроект о начале процесса вступления Республики Армении в Евросоюз, по всей вероятности, будет включен в повестку парламента во время сессии 11-14 февраля», — сказал он.

Сегодня, 24 января, профильная комиссия парламента рассмотрит законопроект и включит его в основную повестку законодательного органа.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о начале процесса вступления в Евросоюз. Теперь документ должен рассмотреть парламент страны.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в марте 2024 года заявил, что страна задумалась о вступлении в Евросоюз из-за вызовов, с которыми столкнулась за последние четыре года. Он также отмечал, что «в последние годы между Арменией и Евросоюзом сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения». В качестве примера таких отношений Мирзоян назвал «политическую поддержку Армении» со стороны ЕС. Мирзоян также упоминал тот факт, что ЕС размещал в республике миссию гражданских наблюдателей и заявил о готовности поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.

В то же время министр экономики Армении Геворг Папоян заявлял, что его страна не собирается заменять сотрудничество с ЕАЭС каким-либо другим, но хочет быть независимой.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что решение о вступлении в Евросоюз не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.