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Политика ,  
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Лавров заявил, что Япония не покаялась за агрессию против СССР

Лавров: Япония не покаялась за агрессию в отношении СССР
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Япония не покаялась за агрессию в отношении СССР и других стран и продолжает обвинять Россию как преемницу Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.

Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на заседании, посвященном 79-й годовщине победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

Министр отметил, что Россия наблюдает «последовательную фальсификацию фактов», связанных с историей создания альянса «оси» Германией, Италией и Японией в 1940 году. По словам Лаврова, также искажаются факты об оказании Токио помощи Третьему рейху в его наступлении в СССР.

При этом японские власти «сознательно замалчивают американское «авторство» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, добавил глава МИД России.

«Вместо этого в ходе ежегодных мемориальных церемоний в этих городах делаются кощунственные заявления, будто бы от России исходит угроза применения ядерного оружия», — заметил он.

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Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции перед СССР, США, Великобританией и Китаем 2 сентября 1945 года, после того как США взорвали две атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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