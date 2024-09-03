Лавров заявил, что Япония не покаялась за агрессию против СССР
Япония не покаялась за агрессию в отношении СССР и других стран и продолжает обвинять Россию как преемницу Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.
Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на заседании, посвященном 79-й годовщине победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.
Министр отметил, что Россия наблюдает «последовательную фальсификацию фактов», связанных с историей создания альянса «оси» Германией, Италией и Японией в 1940 году. По словам Лаврова, также искажаются факты об оказании Токио помощи Третьему рейху в его наступлении в СССР.
При этом японские власти «сознательно замалчивают американское «авторство» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, добавил глава МИД России.
«Вместо этого в ходе ежегодных мемориальных церемоний в этих городах делаются кощунственные заявления, будто бы от России исходит угроза применения ядерного оружия», — заметил он.
Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции перед СССР, США, Великобританией и Китаем 2 сентября 1945 года, после того как США взорвали две атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны.
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