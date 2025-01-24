Минобороны сообщило о трех сбитых над Ленинградской областью дронах
Средствами ПВО над территорией Ленинградской области были перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что атака произошла утром, в период с 6:00 до 7:00 мск. Место уничтожения БПЛА при этом не назвали.
Ранее губернатор региона сообщил, что беспилотников было два и оба уничтожены в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью.
За прошедшую ночь была отражена самая крупная атака беспилотников на российские регионы с начала года. На этом фоне вводились ограничения на приемку и отправку рейсов в трех столичных аэропортах, а также в Уфе, Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Саратове.
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