Минобороны сообщило о трех сбитых над Ленинградской областью дронах

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Средствами ПВО над территорией Ленинградской области были перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что атака произошла утром, в период с 6:00 до 7:00 мск. Место уничтожения БПЛА при этом не назвали.

Ранее губернатор региона сообщил, что беспилотников было два и оба уничтожены в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью.

За прошедшую ночь была отражена самая крупная атака беспилотников на российские регионы с начала года. На этом фоне вводились ограничения на приемку и отправку рейсов в трех столичных аэропортах, а также в Уфе, Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Саратове.