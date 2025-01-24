Власти назвали фейками «красочные видео» о прилетах в Рязанской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Рязанской области ночью обломки одного из сбитых беспилотников упали на территории предприятия, другого — на крышу частного дома, из-за чего возник пожар, который быстро потушили, сообщила опергруппа региона в своем телеграм-канале.

«Все остальные адреса и красочные видео — фейки, которые размещают люди либо недальновидные, либо действующие в интересах другого государства», — говорится в сообщении.

Власти также отметили, что никто не пострадал.

В ночь на 24 января средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотники над Рязанской областью, сообщил губернатор региона Павел Малков. Один из очевидцев рассказал РБК, что примерно с 0:00 слышал звуки взрывов. «По ощущениям, было больше 20 точно. Я в центре Рязани, слышно даже с закрытыми окнами», — отметил он.

Примерно через два часа Малков уточнил, что при атаке беспилотников на Рязань обломки одного из них попали в частный дом, там произошел пожар. По словам губернатора, возгорание быстро потушили, в результате никто не пострадал.