В московских аэропортах сняли ограничения после атаки дронов
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и отправку рейсов, которые вводились на фоне атаки дронов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов. Четыре из них летели во Внуково, два — в Домодедово.
Домодедово и Жуковский приостанавливали прием и отправку самолетов примерно на два часа — с 0:22 до 2:12 мск. Во Внуково ограничения были введены позднее и действовали менее часа — с 1:32 мск.
В Росавиации отметили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в 1:04 мск сообщил об отражении атаки беспилотников в подмосковных Коломне и Раменском. Глава города рассказал, что дроны летели на столицу, однако не уточнил их количество. Позднее он написал о еще четырех перехваченных беспилотниках: два были сбиты в Подольске, по одному — в Троицком административном округе и Щелково.
В ночь на 24 января дроны также атаковали Тульскую, Курскую, Брянскую и Рязанскую области. Кроме того, опасность атаки беспилотников была объявлена в Саратовской и Липецкой областях.
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