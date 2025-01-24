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Военная операция на Украине ,  
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В московских аэропортах сняли ограничения после атаки дронов

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Военная операция на Украине

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и отправку рейсов, которые вводились на фоне атаки дронов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов. Четыре из них летели во Внуково, два — в Домодедово.

Домодедово и Жуковский приостанавливали прием и отправку самолетов примерно на два часа — с 0:22 до 2:12 мск. Во Внуково ограничения были введены позднее и действовали менее часа — с 1:32 мск.

В Росавиации отметили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в 1:04 мск сообщил об отражении атаки беспилотников в подмосковных Коломне и Раменском. Глава города рассказал, что дроны летели на столицу, однако не уточнил их количество. Позднее он написал о еще четырех перехваченных беспилотниках: два были сбиты в Подольске, по одному — в Троицком административном округе и Щелково.

В ночь на 24 января дроны также атаковали Тульскую, Курскую, Брянскую и Рязанскую области. Кроме того, опасность атаки беспилотников была объявлена в Саратовской и Липецкой областях.

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Теги
Москва аэропорты Внуково Домодедово Жуковский ограничения дроны
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