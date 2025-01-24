В Новой Москве сбили беспилотник

Дрон сбили в Троицком административном округе, сообщил Собянин. До этого он рассказал об отражении атаки беспилотников в Коломне и Раменском, а также двух сбитых дронах в Подольске

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Троицком административном округе Москвы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«В Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.

До этого Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку дронов в городских округах Коломна и Раменское. Предварительно, там пострадавших и разрушений не было. Также два беспилотника сбили в городском округе Подольск, еще один — в Щелково.

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский с 0:22 мск приостановили прием и отправку рейсов. Аналогичные ограничения с 1:32 мск ввели в аэропорту Внуково.