В Новой Москве сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Троицком административном округе Москвы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«В Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.
До этого Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку дронов в городских округах Коломна и Раменское. Предварительно, там пострадавших и разрушений не было. Также два беспилотника сбили в городском округе Подольск, еще один — в Щелково.
Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский с 0:22 мск приостановили прием и отправку рейсов. Аналогичные ограничения с 1:32 мск ввели в аэропорту Внуково.
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