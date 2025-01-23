Волгоградские власти рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусом
Два ребенка, госпитализированных после ДТП с участием школьного автобуса в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщила администрация региона.
Состояние еще пятерых оценивают как средней степени тяжести. Все семеро детей были переведены из центральной районной больницы (ЦРБ) Октябрьского района, в котором произошла авария, в больницу № 7 Волгограда.
Кроме того, в одну из волгоградских больниц был доставлен пассажир автомобиля, столкнувшегося с автобусом.
«За состоянием остальных пострадавших детей продолжают наблюдать в Октябрьской ЦРБ», — добавили в администрации. Сколько человек остаются в районной больнице, власти не уточнили.
Авария произошла днем 23 января на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск. В результате столкновения с легковушкой школьный автобус опрокинулся набок.
Всего в автобусе находились 19 детей, с ними были учитель и водитель. Один ребенок погиб.
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