Под Волгоградом на трассе опрокинулся школьный автобус с 19 детьми

В попавшем в ДТП под Волгоградом школьном автобусе находились 19 детей

19 детей находились в опрокинувшемся под Волгоградом школьном автобусе, с ними были учитель и водитель. Об этом сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова передает региональная администрация.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram

Сейчас в центральной районной больнице (ЦРБ) находятся шестеро детей и один взрослый, говорится в публикации. Еще одного ребенка переводят из реанимации Октябрьской ЦРБ в больницу № 7 Волгограда.

В результате ДТП один ребенок погиб.

Авария произошла около двух часов дня по местному времени в Октябрьском районе, на 88-м километре автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск. В результате столкновения легковой машины Hyundai ix35 и школьного автобуса ПАЗ автобус опрокинулся набок.

Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, а также установить обстоятельства случившегося и провести ведомственную проверку.