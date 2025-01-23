В попавшем в ДТП под Волгоградом школьном автобусе находились 19 детей
19 детей находились в опрокинувшемся под Волгоградом школьном автобусе, с ними были учитель и водитель. Об этом сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова передает региональная администрация.
Сейчас в центральной районной больнице (ЦРБ) находятся шестеро детей и один взрослый, говорится в публикации. Еще одного ребенка переводят из реанимации Октябрьской ЦРБ в больницу № 7 Волгограда.
В результате ДТП один ребенок погиб.
Авария произошла около двух часов дня по местному времени в Октябрьском районе, на 88-м километре автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск. В результате столкновения легковой машины Hyundai ix35 и школьного автобуса ПАЗ автобус опрокинулся набок.
Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, а также установить обстоятельства случившегося и провести ведомственную проверку.
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