 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В попавшем в ДТП под Волгоградом школьном автобусе находились 19 детей

Под Волгоградом на трассе опрокинулся школьный автобус с 19 детьми

19 детей находились в опрокинувшемся под Волгоградом школьном автобусе, с ними были учитель и водитель. Об этом сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова передает региональная администрация.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram

Сейчас в центральной районной больнице (ЦРБ) находятся шестеро детей и один взрослый, говорится в публикации. Еще одного ребенка переводят из реанимации Октябрьской ЦРБ в больницу № 7 Волгограда.

В результате ДТП один ребенок погиб.

Как выглядит школьный автобус, в аварии с которым погиб ребенок
Общество

Авария произошла около двух часов дня по местному времени в Октябрьском районе, на 88-м километре автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск. В результате столкновения легковой машины Hyundai ix35 и школьного автобуса ПАЗ автобус опрокинулся набок.

Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, а также установить обстоятельства случившегося и провести ведомственную проверку.

Читайте РБК в Telegram.

На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья

В России второй год подряд продали больше вина, чем водки

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Госдума приняла решение по закону об апартаментах

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Волгоград школьный автобус ДТП с автобусом школьники
Материалы по теме
Как выглядит школьный автобус, в аварии с которым погиб ребенок
Общество
В Волгоградской области в ДТП в школьном автобусе погиб ребенок
Общество
После ДТП с автобусом в Подмосковье в больнице оказались пять человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 18:02
В Кремле не считают завершением «отмены» номинацию Борисова на «Оскар»Политика, 19:08
В Венгрии заявили о невыполнении Украиной требований для вступления в ЕСПолитика, 19:05
Проблемами жителей курского приграничья займется координационный советПолитика, 19:00
В Норвегии клубы проголосовали за отказ от системы VAR в футболеСпорт, 18:55
Двое подростков сгорели в ДТП под ИстройОбщество, 18:51
Партия Порошенко заявила о риске «крючка уголовных дел» для военныхПолитика, 18:49
Венчурный фонд Binance Labs провел ребрендинг. При чем тут Чанпэн ЧжаоКрипто, 18:27
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кандидат в президенты МОК призвал не спешить с допуском России на ОИ-2026Спорт, 18:18
Президент РОАД спрогнозировал закрытие десятков китайских автосалоновБизнес, 18:16
Инвестиционное и накопительное страхование жизни: плюсы и минусыИнвестиции, 18:12
ЮниКредит Банк остановил переводы в евро из РоссииФинансы, 18:11
Лизинг для виноделов: что это такое и как работаетВино, 18:10
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
Минтруд пообещал выплатить россиянам разницу индексаций пенсий за январьОбщество, 18:05