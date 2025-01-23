В Волгоградской области в ДТП в школьном автобусе погиб ребенок
В Волгоградской области произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Авария произошла около двух часов дня по местному времени в Октябрьском районе на 88-м километре автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск. В результате столкновения легковой машины Hyundai IX 35 и школьного автобуса ПАЗ автобус опрокинулся набок.
Один десятилетний ребенок скончался от полученных травм по пути в больницу.
Как сообщает администрация Волгоградской области, на место были направлены десять машин скорой помощи, реаниматолог, детский хирург, травматолог.
Медицинскую помощь оказывают двум мальчикам десяти лет и двум девочкам 14 и 15 лет. Также в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2015 года рождения, он находится в отделении реанимации. Еще трое детей проходят лечение в хирургическом отделении, где помощь получает и 37-летний пассажир легкового автомобиля. Дополнительное обследование проходят двое детей, у которых выявлены травмы. Все семеро пострадавших в ДТП обследуются в Центральной районной больнице.
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