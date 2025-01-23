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Политика ,  
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В Аргентине изучат возможность выхода из договора по климату

FT: президент Аргентины может принять решение о выходе из договора по климату
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Правительство президента Аргентины Хавьера Милея рассматривает предложение о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники издания отметили, что Аргентина, скорее всего, последует примеру США и выйдет из договора.

Один аргентинский дипломат в разговоре с FT сказал, что «[президент США Дональд] Трамп может делать все, что ему вздумается, для Аргентины это будет иметь последствия».

Так, по данным источников издания, Аргентина может столкнуться со сложностями при вступлении в Организацию сотрудничества и экономического развития (ОЭСР), которая выступает за соблюдение стандартов экологической политики для своих членов. Выход из соглашения также может повлиять на торговое соглашение между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), в котором указано, что стороны могут приостановить торговое соглашение, если одна из сторон выйдет из Парижского соглашения, пишет издание.

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Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в столице Франции. Его цель — удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2°C по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Соглашение подразумевает сокращение выбросов парниковых газов и выделение развивающимся странам $100 млрд в год для решения экологических проблем.

О выходе США из Парижского соглашения по климату было объявлено сразу после инаугурации Трампа 20 января. Во время первого срока (январь 2017-го — январь 2021-го) Трамп также объявил о выходе из соглашения, формально решение вступило в силу в ноябре 2020 года. В 2021-м, когда президентом стал Джо Байден, США вернулись к нему.

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Хавьер Милей Аргентина Парижское соглашение
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Хавьер Милей

политик, президент Аргентины
22 октября 1970 года
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