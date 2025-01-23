Майкл Блумберг профинансирует климатический орган ООН после выхода США
Фонд миллиардера Майкла Блумберга, основателя агентства Bloomberg, примет участие в финансировании органа ООН по изменению климата после выхода США из Парижского соглашения. Об этом сообщает NDTV World.
Цель Блумберга — обеспечить полное финансирование Рамочной конвенции ООН (РКИК ООН) после прекращения взносов США.
Соединенные Штаты обычно обеспечивают 22% бюджета секретариата РКИК ООН, отмечает издание. Операционные расходы этого органа на 2024–2025 годы прогнозируются в размере $96,5 млн.
Это уже второй раз, когда миллиардер вмешивается таким образом. В 2017 году, после первого выхода администрации Трампа из Парижского соглашения, Блумберг пообещал выделить до $15 млн на поддержку РКИК ООН. В 2021-м, когда президентом стал Джо Байден, США вернулись к соглашению.
Ранее Трамп заявил, что, как и в свой первый срок (2017–2021), выведет США из соглашения по климату.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в столице Франции. Его цель — удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2 °C по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Соглашение подразумевает сокращение выбросов парниковых газов и выделение развивающимся странам $100 млрд в год для решения экологических проблем.
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