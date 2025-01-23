Трамп заявил о планах снизить корпоративный налог в США до 15%

Дональд Трамп выступает во время 55-го ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе (Фото: Yves Herman / Reuters)

Налог на прибыль юридических лиц для американских международных компаний будет снижен до 15%, если они переведут производство в США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

«Мы также, вероятно, вернемся к годовому вычету, который мы вводили ранее, и это дало потрясающий эффект. <...> Мы снова введем его, когда будем обновлять налоговый план Трампа», — сказал он.

Глава администрации США также отметил, что для принятия его нового плана потребуется согласие демократов, однако он выразил уверенность в достижении соглашения.

Сегодня налог на доходы корпорации в США составляет 21%. Он был снижен до этого показателя с 35% в первый президентский срок Трампа.

В апреле 2024 года Reuters также сообщил о планах Трампа снизить налоги для американского среднего класса. Один из вариантов реализации — снижение федерального налога на заработную плату (payroll tax — их платят работодатели для финансирования социального обеспечения, например программы медицинского страхования Medicare).