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Выборы президента США ,  
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Reuters узнал об идее Трампа снизить налоги для среднего класса

Reuters: Трамп заинтересован в снижении налогов для среднего класса в США
Сюжет
Выборы президента США
Среди возможных мер, которые Трамп примет для этого при возвращении в Белый дом, — снижение налога на заработную плату. Из этих средств финансируются социальные программы, например медицинские страховки Medicare
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Michael M. Santiago / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил советникам о заинтересованности в снижении налогов для американского среднего класса, в случае если он вновь займет пост главы государства, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из вариантов реализации — снижение федерального налога на заработную плату (payroll tax — их платят работодатели для финансирования социального обеспечения, например программы медицинского страхования Medicare). «Трамп дал понять, что он открыт для этой идеи, хотя и не брал на себя никаких обязательств», — рассказал собеседник агентства.

В числе других идей команды Трампа — увеличение стандартного вычета (на эту сумму уменьшается размер дохода, с которого нужно платить налог; она рассчитывается с учетом инфляции и того, является ли налогоплательщик пожилым, инвалидом и т.д.) и снижение предельной ставки подоходного налога для семей со средним доходом. Были ли эти инициативы представлены Трампу напрямую, неясно.

Источники подчеркнули, что инициативы рассматриваются как нацеленные на средний класс. Их реализация будет зависеть от состава конгресса, который обновится после ноябрьских выборов.

«Когда президент Трамп вернется в Белый дом, он будет выступать за большее снижение налогов для всех американцев и оживит энергетическую отрасль Америки, чтобы уменьшить инфляцию, снизить стоимость жизни и выплатить наш долг», — сказала представитель команды кандидата Каролин Ливитт.

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Дональд Трамп

Reuters отмечает, что в 2020-м, во время пандемии коронавируса, команда экономистов Трампа предложила отказаться от налога на заработную плату, чтобы в кризис дать толчок экономике. Агентство называло этот способ «любимым оружием» Трампа для борьбы с экономическими проблемами. Однако в итоге было принято решение отсрочить его выплаты.

Трамп также высказывался за продление действия Закона о снижении налогов и создании рабочих мест (TCJA) в случае своего возвращения на пост. Он подписал этот закон в 2017-м, среди мер, которые он ввел, — уменьшение ставок корпоративного и индивидуального налогообложения и повышение налоговых льгот для семей.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп США налоги средний класс
Трамп Дональд фото

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45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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