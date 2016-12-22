Трамп анонсировал второй этап снижения корпоративных налогов в США

Соответствующая инициатива может быть представлена уже в октябре, допустил президент США. Согласно этой реформе, по словам политика, корпоративные налоги в Соединенных Штатах будут снижены с 21% до 20%

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он ожидает: в октябре или «может, чуть раньше» американские власти представят проект второго этапа снижения корпоративных налогов в стране. Об этом политик заявил в интервью телеканалу ​Fox Business Network. Полностью этот диалог прозвучит в его эфире 1 июля. В пятницу, 29 июня, телеканал опубликовал в своем Twitter отрывок из этого разговора.

«Одна из вещей, о которых мы раздумываем [сейчас], — это необходимость довести [корпоративный налог] в 21% до 20%», — сказал Трамп, подчеркнув, что таким образом власти смогут предложить более низкие налоговые ставки для среднего класса. «Мы будем проводить второй этап [снижения корпоративных налогов в США]», — заверил также американский лидер, добавив, что проект реформы, «вероятно», будет представлен в октябре или, «может быть, немного раньше».

Закон о всеобъемлющей налоговой реформе США Трамп подписал в декабре прошлого года. Изменения стали одними из самых масштабных в истории страны, прежде подобная реформа являлась одним их ключевых предвыборных обещаний Трампа. Закон предполагал облегчение налогового бремени для разного рода налогоплательщиков, однако в первую очередь — для бизнеса, корпораций и предприятий.

В частности, он предусматривал радикальное снижение налога на прибыль юридических лиц с 35 до 21%, а также снижал налог на средства, которые возвращаются в страну от деятельности юрлиц за рубежом: до 15,5% — для наличных средств, а для безналичных — до 8% вместо прежних 35%.

Кроме того, документ предусматривал снижение налогов и для семи групп физических лиц в США (в том числе для молодежи и молодых семей). Также документ освободил ряд налогоплательщиков от так называемого минимального альтернативного налога (он представляет собой отдельную систему налогообложения доходов физических лиц в Соединенных Штатах, которая действует параллельно с обычным подоходным налогом).

Помимо этого, согласно реформе, в США была введена новая налоговая шкала: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 37%. Самая нижняя ставка, по закону, стала действовать для лиц с годовым доходом менее $9525 или для семей, зарабатывающих до $19050. В случае же, если налогоплательщик получает от $82,5 тыс. до $157,5 тыс., согласно реформе, ему теперь необходимо отдать в казну 24%. Порог в 37% будет действовать для американцев с заработком более $500 тыс.

О планах сократить корпоративные налоги в США до 20% Трамп уже заявлял в сентябре прошлого года. Подобную инициативу он тогда называл «возможностью, которая дается раз в год, чтобы наконец предложить исторические налоговые льготы для американского народа».