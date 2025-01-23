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В Финляндии начали строить хранилища для горячей воды

Фото: Juhku / Shutterstock
Фото: Juhku / Shutterstock

В Финляндии строится рекордное количество хранилищ для горячей воды в виде огромных водонапорных башен, помогающих энергетическим компаниям извлекать выгоду из колебаний цен на электроэнергию. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

В таких сооружениях вода нагревается, когда цены на электроэнергию падают, и возвращается в сеть централизованного отопления, когда электричество дорожает.

Одно из таких хранилищ объемом 10 тыс. куб. м скоро будет введено в эксплуатацию в Лаппеенранте, пишет Yle. Оно представляет собой изолированный стальной резервуар высотой около 40 м, функционирующий как гигантский термос. Его стоимость составила около €5 млн.

Генеральный директор компании Lappeenrannan Energia Арто Никканен объяснил, что это приносит компании значительную экономию и снижает давление на цены на электроэнергию, выросшие из-за удорожания древесного топлива и других факторов.

Сейчас подобные системы используют уже около 30 энергетических компаний, пишет Yle со ссылкой на данные Finnish Energy.

Инвестиции в хранилища горячей воды также помогают справляться с ростом цен на биотопливо, которые увеличились почти вдвое после закрытия границ с Россией. По словам Никканена, годовая экономия компании составляет сотни тысяч евро, что стабилизирует расходы и защищает потребителей от резкого роста цен.

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Фото:raja.fi

Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года, мотивируя это наплывом просителей убежища с Ближнего Востока и из Африки. Финские пограничники заявили, что их российские коллеги пропускали людей без шенгенской визы. Российская сторона отвергла обвинения, в Кремле отметили, что погранпунктами пользуются те, кто имеет на это право, а пограничники работают по инструкции.

Причины рекордного подорожания электричества также связывают с особенностями рынка электроэнергии на Севере Европы и в странах Балтии, основанном на биржевой торговле и свободном движении электроэнергии между странами. Благодаря объединению рынков цены уравнялись, но положение Финляндии оказалось невыгодным, из-за того что она расположена между двумя крайними ценовыми зонами. Также на цены на электроэнергию повлиял разрыв отношений с Россией — с весны 2022 года Евросоюз отказался от выгодной по цене российской электроэнергии в связи с введенными санкциями.

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