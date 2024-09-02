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Политика ,  
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Финляндия решила на всякий случай увеличить забор на границе с Россией

Финляндия увеличит высоту заграждений на границе с Россией до 3,5 м
Заграждение на границе с Россией, которое возводится в Финляндии для предотвращения миграции, решено сделать на полметра выше. Хельсинки обвиняли в наплыве беженцев Москву. Кремль это неоднократно опровергал
Фото: raja.fi
Фото: raja.fi

Власти Финляндии решили увеличить на полметра — до 3,5 м — возводимые на границе с Россией заграждения, также решено сделать металлическую сеть более густой, говорится в сообщении пограничной службы Финляндии.

Как уточнили в ведомстве, к концу 2026 года финская погранслужба построит в общей сложности 200 км укреплений на восточной границе. Эти укрепления включают в себя непосредственно сеточное ограждение и системы технического контроля. «Барьер на восточной границе повышает безопасность границ здесь и сейчас и необходим для контроля и предотвращения крупномасштабной миграции», — подчеркнули в службе.

По словам руководителя проекта Эркки Матилайнена, которого цитирует ведомство, в настоящее время в проекте созданы все условия для его полной реализации. «Деревья уже удалены из зоны заграждения в юго-восточной Финляндии, Северной Карелии и Кайнуу на расстояние более 50 км; работа продолжается и расширяется. Услышана основная часть почти тысячи помещиков. Диалоги с ними прошли превосходно», — рассказал Матилайнен. Вместе с тем он уточнил, что финансирование проекта было обеспечено дополнительным бюджетом весной 2024 года, «что позволило ускорить соответствующие контракты и закупки».

«На основе опыта в конструкции барьерного ограждения были внесены небольшие изменения. Сетка забора будет на полметра выше (3,5 м) и плотнее, чтобы увеличить барьерную ценность. Улучшены крепления и конструкции забора, ворот и цилиндрических заграждений. <...> Решения технического мониторинга совершенствуются и становятся более функциональными», — рассказал руководитель проекта.

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Виды Хельсинки

В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией: поводом финские власти посчитали резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, Москва способствовала этому. МИД России называл обвинения ложными. В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией.

В конце июля в Финляндии вступил в силу чрезвычайный закон об ограничении приема беженцев на границе с Россией: лицам, которые ищут убежище в Финляндии, может быть запрещен въезд в страну или же их могут оттуда выдворить. В том же месяце Yle сообщила, что власти решили построить дополнительные укрепления на границе с Россией со сроком реализации до конца 2026 года.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия граница забор заграждение укрепления Россия Военная операция на Украине
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