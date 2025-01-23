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Падение режима Асада ,  
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Песков перенаправил в Минобороны вопрос о контроле над портом в Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Министерство обороны и МИД вопрос об управлении морским портом в сирийском городе Тартусе, где находится пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК.

«Здесь я переадресую ваш вопрос Министерству обороны и Министерству иностранных дел. Я лишь могу сказать, что по всем актуальным вопросам мы продолжаем наши контакты с руководством Сирии», — сказал Песков.

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Информация о расторжении договора об управлении портом в Тартусе появилась 21 января. Директор таможни порта Рияд Джуди сообщил изданию Al-Watan, что доходы от управления портом пойдут «на пользу сирийского государства», а рабочие вернутся под местное управление. Соглашение о расширении порта было заключено со «Стройтрансгазом» в 2019 году: на модернизацию планировали выделить $500 млн в течение четырех лет.

Новые власти Сирии, взявшие контроль над страной после свержения президента Башара Асада, вскоре после появления информации о расторжении договора заявили, что продолжат переговоры о базах России.

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