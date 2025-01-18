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Падение режима Асада ,  
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Сирия запретила импорт товаров из России, Ирана и Израиля

Al Araby: Сирия запретила импорт товаров из России, Ирана и Израиля
Сюжет
Падение режима Асада

Сирийские торговые сети объявили о запрете на ввоз товаров из России, Ирана и Израиля, сообщает Al Araby.

Как отмечает телеканал, после свержения бывшего президента Башара Асада в Сирии начался приток импортных товаров: в столице Дамаске в магазинах стали появляться турецкая бутилированная вода, саудовские продукты питания, а также, например, американский шоколад Twix и Snickers и газировки Pepsi.

Channel 8 уточняет, что циркуляр сирийского Министерства финансов о запрете импорта предписывает конфискацию российских, иранских и израильских товаров на всех сухопутных и морских пограничных переходах. По данным телеканала, эта мера последовала за постановлением, запретившим гражданам Ирана и Израиля въезд в Сирию.

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Фото:Abubakar Garelnabei / WFP

Сирийские повстанцы захватили Дамаск в ночь на 8 декабря 2024 года. Асад бежал из страны, вместе с семьей он прилетел в Россию, где получил убежище.

К власти в Сирии пришла исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Временным главой правительства стал Мухаммед аль-Башир, он будет возглавлять кабмин Сирии до 1 марта.

После свержения Асада источники Reuters сообщали о приостановке поставок пшеницы из России в Сирию. Источник РБК на зерновом рынке подтверждал это, поясняя, что сейчас в Сирии «не с кем взаимодействовать». В конце декабря гендиректор российской компании «СТГ Инжиниринг», поставлявшей пшеницу, Дмитрий Трифонов заявил о готовности возобновить экспорт после налаживания отношений с новыми сирийскими властями.

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