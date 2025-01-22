В Минобороны Сирии сообщили о продолжении переговоров насчет баз России

Переговоры о будущем российских баз в Сирии до сих пор ведутся, заявил министр обороны республики. Лидер ХТШ говорил о нежелании вывода контингента России. В Кремле отмечали, что судьбу баз определят «в ходе диалога»

Российские военные на авиабазе «Хмеймим», Сирия (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российское присутствие в Сирии ограничено базами в Хмеймиме и Тартусе, о судьбе которых все еще идут переговоры, заявил министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью Al Araby.

«Мы стремимся достичь стабильности и освободить место для реконструкции, экономического развития и укрепления вооруженных сил, а также мы стремимся к достижению позитивных отношений, которые бы росли и развивались, с арабскими и другими странами», — сказал он.

Абу Касра подчеркнул, что Сирия не будет источником угрозы или опасности ни для одной страны. По его словам, Дамаск намерен выстраивать «сбалансированные отношения» с соседями и международным сообществом в целом.

Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, расположенных на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.

В начале декабря сирийские повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической организацией и запрещена в России) захватили Дамаск и объявили о свержении президента Башара Асада. Он сложил полномочия, покинул страну и получил убежище в России.

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