 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада ,  
0 

В Минобороны Сирии сообщили о продолжении переговоров насчет баз России

Сюжет
Падение режима Асада
Переговоры о будущем российских баз в Сирии до сих пор ведутся, заявил министр обороны республики. Лидер ХТШ говорил о нежелании вывода контингента России. В Кремле отмечали, что судьбу баз определят «в ходе диалога»
Российские военные на авиабазе&nbsp;&laquo;Хмеймим&raquo;, Сирия
Российские военные на авиабазе «Хмеймим», Сирия (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российское присутствие в Сирии ограничено базами в Хмеймиме и Тартусе, о судьбе которых все еще идут переговоры, заявил министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью Al Araby.

«Мы стремимся достичь стабильности и освободить место для реконструкции, экономического развития и укрепления вооруженных сил, а также мы стремимся к достижению позитивных отношений, которые бы росли и развивались, с арабскими и другими странами», — сказал он.

Абу Касра подчеркнул, что Сирия не будет источником угрозы или опасности ни для одной страны. По его словам, Дамаск намерен выстраивать «сбалансированные отношения» с соседями и международным сообществом в целом.

Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, расположенных на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.

В начале декабря сирийские повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической организацией и запрещена в России) захватили Дамаск и объявили о свержении президента Башара Асада. Он сложил полномочия, покинул страну и получил убежище в России.

МИД заявил о повышенной боевой готовности российских баз в Сирии
Политика
Хмеймим, Сирия
Лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа говорил о нежелании вывода российского контингента из Сирии. Как сообщали источники Reuters, Москва также не намерена покидать республику. В Кремле отмечали, что судьба баз в Хмеймиме и Тартусе «будет определяться в ходе диалога». Собеседники Bloomberg рассказали, что Россия «приближается к заключению соглашения» с новыми властями Сирии о сохранении своего присутствия. Президент России Владимир Путин утверждал, что Москва предложила использовать базы в Хмеймиме и Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию. 21 января новые власти Сирии аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус.

Читайте РБК в Telegram.

Участника «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов

Госдума разрешила использовать машины россиян при КТО

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Дональд Трамп впервые прокомментировал мемкоин TRUMP

Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году

Как живет Анапа после катастрофы в Черном море. Видео

АвтоВАЗ представит гоночную Lada

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Сирия Минобороны Хмеймим Тартус Башар Асад военные базы Хайят Тахрир аш-Шам
Материалы по теме
Путин отказался считать свержение Асада поражением России в Сирии
Политика
СВР заявила о подготовке США и Британией атак на базы России в Сирии
Политика
Картаполов сообщил, кто обеспечит безопасность военных баз России в Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 103,24 (-0,04) Инвестиции, 19:20 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 98,28 (-1,65) Инвестиции, 19:20
Какие проблемы бизнеса помогает решить видеоаналитикаОтрасли, 20:06
В Минобороны Сирии сообщили о продолжении переговоров насчет баз РоссииПолитика, 20:01
Трамп назвал два способа, как покончить с украинским конфликтомПолитика, 19:49
На юге Германии мужчина зарезал в парке взрослого и ребенкаОбщество, 19:48
«Автомобилист» выиграл седьмой матч подряд в КХЛСпорт, 19:47
Депутат попросил ЦБ разобраться со списанием денег участника спецоперацииОбщество, 19:41
Умара Нурмагомедова отстранили от боев на полгодаСпорт, 19:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Трамп заверил, что не хочет причинить вред РоссииПолитика, 19:31
Почему падает доллар: 7 причин текущего укрепления рубля и прогноз на годИнвестиции, 19:18
Меняйло рассказал о «бытовом инциденте на дороге» с участием своего сынаОбщество, 19:16
Две семьи в Красногорске пожаловались на возможное отравление дихлофосомОбщество, 19:09
Сакральный металл: что нужно знать об отношении индийцев к золотуОтрасли, 19:05
Трамп призвал Россию пойти на сделку по Украине и пригрозил санкциямиПолитика, 19:02
Эрдоган расплакался на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курортеПолитика, 19:01