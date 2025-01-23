Президент Финляндии Стубб усомнился, что страну сейчас бы взяли в НАТО

Президент Финляндии усомнился, что страну сейчас бы взяли в НАТО

Фото: Thananuwat Srirasant / Getty Images

Финляндию и Швецию сейчас вряд ли бы взяли в НАТО. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Financial Times.

По его словам, если бы страны подали заявку на членство в НАТО «прямо сейчас вместе со Швецией, я не уверен, что мы бы ее получили».

Так он ответил на вопрос о том, что не беспокоит ли его, что Финляндия могла бы присоединиться к альянсу позже, «как раз тогда, когда организация разваливается, потому что Дональд Трамп порой очень пренебрежительно отзывался о НАТО».

Стубб добавил, что сейчас Финляндия в НАТО «не в лучшем положении» потому что «времена такие». По его словам, люди поняли, что страна в альянсе — не «потребитель», а «поставщик безопасности».

Рассуждая дальше Стубб поднял тему, беспокоится ли он за будущее НАТО. «Нет, на самом деле я вижу НАТО 3.0. Оно вернулось к своей первоначальной задаче», — сказал он.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Этот шаг приведет приведет к очередному обострению ситуации, также это посягательство на российские интересы, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.