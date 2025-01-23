Президент Финляндии усомнился, что страну сейчас бы взяли в НАТО
Финляндию и Швецию сейчас вряд ли бы взяли в НАТО. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Financial Times.
По его словам, если бы страны подали заявку на членство в НАТО «прямо сейчас вместе со Швецией, я не уверен, что мы бы ее получили».
Так он ответил на вопрос о том, что не беспокоит ли его, что Финляндия могла бы присоединиться к альянсу позже, «как раз тогда, когда организация разваливается, потому что Дональд Трамп порой очень пренебрежительно отзывался о НАТО».
Стубб добавил, что сейчас Финляндия в НАТО «не в лучшем положении» потому что «времена такие». По его словам, люди поняли, что страна в альянсе — не «потребитель», а «поставщик безопасности».
Рассуждая дальше Стубб поднял тему, беспокоится ли он за будущее НАТО. «Нет, на самом деле я вижу НАТО 3.0. Оно вернулось к своей первоначальной задаче», — сказал он.
Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Этот шаг приведет приведет к очередному обострению ситуации, также это посягательство на российские интересы, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»
ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза
Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья
В России второй год подряд продали больше вина, чем водки
Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список
Сколько россияне тратили в 2024 году
Госдума приняла решение по закону об апартаментах
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов