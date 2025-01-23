Невыгодная сделка с Россией обойдется в триллионы для альянса, предупредил генсек НАТО. Он попросил нарастить поддержку ВСУ

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Поражение Украины в конфликте с Россией обернется для стран НАТО «гораздо, гораздо более высокой ценой», чем обсуждаемые сейчас расходы на наращивание оборонного производства и других военных расходов, заявил генсек альянса Марк Рютте в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Это будут не миллиарды дополнительных расходов, а триллионы дополнительных расходов», — предупредил он (цитата по Associated Press).

Рютте заявил о необходимости «активизировать, а не сократить поддержку» Украины и добавил: «Мы должны изменить траекторию войны». С его слов, западные страны не могут позволить в XXI веке, чтобы «одна страна вторглась в другую страну и попыталась ее колонизировать».

Если условия сделки, которую попытаются заключить США, будут невыгодными, то Запад увидит, как «президент России дает «пять» лидерам Северной Кореи, Ирана и Китая», с чем нельзя смириться, продолжил Рютте. Он уверен: «С геополитической точки зрения это было бы большой, очень большой ошибкой».

Российская сторона регулярно сообщает о прогрессе в ходе военной операции. «Речь идет не о продвижении на 100, на 200, на 300 метров. Наши бойцы освобождают территории квадратными километрами. Боевые действия — сложная вещь», — говорил президент Владимир Путин в декабре.

Успехи российской армии признавал и украинский президент Владимир Зеленский. «Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», — обещал он.

Президент США Дональд Трамп потребовал от России согласиться на сделку для урегулирования конфликта и пригрозил в обратном случае ввести пошлины и санкции против российского экспорта. «Мы можем сделать это легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше», — предупредил он.

Путин выражал готовность к разговору и встрече с Трампом, переговорам и даже компромиссам, однако указывал, что Киев сам отказывается от диалога. «Противная сторона в прямом и переносном смысле отказалась от этих переговоров. А результатом переговоров всегда являются компромиссы», — отмечал президент. Москва требует прекратить военную поддержку украинской армии, предупреждая, что это только затянет боевые действия.