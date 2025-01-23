Рютте предупредил, что проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы
Поражение Украины в конфликте с Россией обернется для стран НАТО «гораздо, гораздо более высокой ценой», чем обсуждаемые сейчас расходы на наращивание оборонного производства и других военных расходов, заявил генсек альянса Марк Рютте в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
«Это будут не миллиарды дополнительных расходов, а триллионы дополнительных расходов», — предупредил он (цитата по Associated Press).
Рютте заявил о необходимости «активизировать, а не сократить поддержку» Украины и добавил: «Мы должны изменить траекторию войны». С его слов, западные страны не могут позволить в XXI веке, чтобы «одна страна вторглась в другую страну и попыталась ее колонизировать».
Если условия сделки, которую попытаются заключить США, будут невыгодными, то Запад увидит, как «президент России дает «пять» лидерам Северной Кореи, Ирана и Китая», с чем нельзя смириться, продолжил Рютте. Он уверен: «С геополитической точки зрения это было бы большой, очень большой ошибкой».
Российская сторона регулярно сообщает о прогрессе в ходе военной операции. «Речь идет не о продвижении на 100, на 200, на 300 метров. Наши бойцы освобождают территории квадратными километрами. Боевые действия — сложная вещь», — говорил президент Владимир Путин в декабре.
Успехи российской армии признавал и украинский президент Владимир Зеленский. «Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», — обещал он.
Президент США Дональд Трамп потребовал от России согласиться на сделку для урегулирования конфликта и пригрозил в обратном случае ввести пошлины и санкции против российского экспорта. «Мы можем сделать это легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше», — предупредил он.
Путин выражал готовность к разговору и встрече с Трампом, переговорам и даже компромиссам, однако указывал, что Киев сам отказывается от диалога. «Противная сторона в прямом и переносном смысле отказалась от этих переговоров. А результатом переговоров всегда являются компромиссы», — отмечал президент. Москва требует прекратить военную поддержку украинской армии, предупреждая, что это только затянет боевые действия.
Читайте РБК в Telegram.
На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»
ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза
Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья
В России второй год подряд продали больше вина, чем водки
Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список
Сколько россияне тратили в 2024 году
Госдума приняла решение по закону об апартаментах
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов