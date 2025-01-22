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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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CNN узнал об отправке к южной границе с Мексикой тысяч военных США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

Тысячи военнослужащих США отправят к границе с Мексикой, после того как президент Дональд Трамп потребовал усилить там присутствие, сообщает CNN со ссылкой на чиновников, которые знакомы с этим вопросом.

В настоящее время, по данным телеканала, на границе уже находятся около 2,2 тыс. военных группы «Север», они находятся в Эль-Пасо (штат Техас). В их задачи входит поддержка работы Таможенной и пограничной службы США. На границе также находятся около 4,5 тыс. военных Национальной гвардии.

Пока неизвестно, какие именно подразделения направят на границу на этой неделе и будут ли они вооружены. Однако, по словам официальных лиц, военные будут выполнять примерно те же задачи, что и группа «Север». При этом им запрещено, в частности, арестовывать мигрантов, проводить обыски и изымать запрещенные вещества. Военные могут только помогать доставлять мигрантов в пункты их содержания и обратно.

Отмечается, что каждый день границу нелегально пересекают от 1,1 тыс. до 1,3 тыс. мигрантов.

Трамп не исключил использование армии США против банд в Мексике
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Накануне Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, не исключил, что США могут использовать вооруженные силы для борьбы с наркокартелями на территории Мексики. По его данным, наркокартели являются причиной гибели 250–300 тыс. американцев в год.

Вопрос прозвучал, когда президент подписывал указ о признании мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями.

В инаугурационной речи Трамп пообещал объявить на границе с Мексикой чрезвычайное положение в связи с мигрантами, задействовать армию для их сдерживания и переименовать Мексиканский залив в Американский.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после этих слов показала карту «Мексиканской Америки» — названия части Северной Америки, использовавшегося на картах несколько веков назад, и отметила, что для переименования США это «звучит неплохо».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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