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Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от поставок российского газа

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Рост цен на газ
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Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен одновременно полностью отказаться от российского газа и снизить цены на энергию в Европе. Об этом она заявила, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.

«Цены на энергетические ресурсы в Европе остаются системно выше, чем в США и Китае. Они также сильно отличаются между различными странами ЕС. Мы должны их снизить, в то время как мы заканчиваем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что в данном направлении необходимо сотрудничать с США, закупая у страны больше сжиженного природного газа.

Кроме того, глава ЕК заявила о необходимости расширения инвестиций в так называемые зеленые технологии, в том числе в зеленые технологии нового поколения. По ее словам, перечисленные задачи станут главными в новом энергетическом плане, который Еврокомиссия представит в феврале текущего года.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images


Несмотря на усилия европейских политиков отказаться от поставок российского газа, сырье по-прежнему поступает в хранилища ряда стран. В начале января Bloomberg сообщил, что ЕС продолжает закупать рекордные объемы российского сырья в виде СПГ, несмотря на прекращение с 1 января 2025 года транзита через Украину.

По данным агентства, объемы проданного СПГ уже превысили те, что Москва перекачивала через Украину до 1 января (в последние годы в среднем объем прокачки составлял 35–40 млн куб. м газа в сутки. — РБК). Так, согласно данным Bloomberg, если в 2020-м в Европу поступило около 10,5 млн т российского СПГ, то в 2024-м этот показатель вырос до рекордных 15,5 млн т.

На фоне холодной зимы и сокращения морского импорта Евросоюз опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с момента энергетического кризиса три года назад, свидетельствуют данные отраслевой компании Gas Infrastructure Europe. С конца сентября до середины декабря объем газа в хранилищах ЕС сократился примерно на 19%. При этом в предыдущие два года за тот же период наблюдалось снижение лишь на однозначные числа.

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Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен российский газ
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Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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