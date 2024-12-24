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Война санкций ,  
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FT сообщила о самом быстром расходовании запасов газа в ЕС с 2022 года

FT: ЕС расходует газ из хранилищ самыми быстрыми темпами с 2022 года
Сюжет
Война санкций
Газовые хранилища ЕС опустошаются рекордными с 2022 года темпами на фоне холодной зимы и меньших поставок СПГ из-за конкуренции с Азией. FT отмечает, что это в конечном итоге может привести к росту цен на газ
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз на фоне холодной зимы и сокращения морского импорта опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с момента энергетического кризиса три года назад, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные отраслевой Gas Infrastructure Europe.

Так, по данным организации, с конца сентября до середины декабря объем газа в хранилищах ЕС сократился примерно на 19%. При этом в предыдущие два года за тот же период наблюдалось снижение лишь на однозначные числа.

Опрошенные FT эксперты связывают нынешнюю тенденцию с более холодной зимой, а также со снижением импорта СПГ. «Этой зимой Европе пришлось гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить возросший спрос», — рассказала руководитель отдела ценообразования на газ в Argus Media Наташа Филдинг.

Как отмечает газета, Европа также столкнулась с возросшей конкуренцией за импорт СПГ со стороны азиатских покупателей, которых привлекли более низкие, чем в последние годы, цены. Это привело к замедлению импорта и необходимости больше задействовать хранящиеся резервы.

Уровень запасов ЕС сейчас составляет 75%, что немного выше среднего показателя за предыдущие десять лет. При этом до того, как западноевропейские правительства начали пытаться уменьшить свою зависимость от российского импорта, этот уровень был близок к 90%. FT не исключает, что за опустошением хранилищ может последовать рост цен на газ. По данным газеты, трейдеры уже торгуют газом с поставкой следующим летом по более высокой цене, чем с поставкой следующей зимой.

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Транзит через Украину остается единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в страны Западной и Центральной Европы (контракт истекает в конце декабря). «Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки по газопроводу Ямал — Европа остановлены в 2022 году на фоне взаимных ограничений со стороны Польши и России. Прокачка по «Северному потоку» невозможна после подрыва обеих веток в сентябре 2022 года.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные «Газпрома», за январь—октябрь 2024 года Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу более чем на 15%, до 26,52 млрд куб. м. Европа также импортирует российский СПГ, который пока не находится под санкциями. Согласно подсчетам Института экономики энергетики и финансового анализа, в первом полугодии 2024-го Россия занимала второе место среди поставщиков СПГ в Европу с долей 21%. Первая позиция — у США (46% импорта), третья — у Катара (11%).

Весной прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз преодолел зависимость от российских нефти и газа. Вместе с тем в Еврокомиссии не исключали, что ЕС придется покупать американский СПГ в течение нескольких десятилетий и это может привести к зависимости уже от Соединенных Штатов.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
СПГ импорт газа зима Евросоюз газовые хранилища
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