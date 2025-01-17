Суд в Москве арестовал имущество блогера Лерчек
Троицкий суд Москвы арестовал денежные средства блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, на время следствия и суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемой Чекалиной Валерии Валерьевны — денежные средства — на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства», — говорится в сообщении.
Как сообщает телеграм-канал Shot, была заблокирована сумма размером ₽45 млн.
Чекалину подозревают в незаконном выводе на зарубежные счета суммы свыше ₽250 млн. По версии следствия, она вместе с ее бывшим мужем Артемом Чекалиным, а также соучредителем фирмы ООО «Лейтик Мейкап» Романом Вишняком при организации фитнес-марафонов выводили деньги в Дубай с помощью подложных документов.
У Чекалиных были произведены обыски, фигуранты дела были помещены под домашний арест. В марте 2023 года чета Чекалиных также была обвинена в неуплате налогов на сумму ₽311 млн. С учетом пени от Федеральной налоговой службы Чекалины выплатили около ₽500 млн.
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