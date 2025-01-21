Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на курорте

Фото: Ihlas News Agency (IHA) / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте, унесшим жизни 66 человек. Телеграмма со словами поддержки опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу», — говорится в тексте сообщения.

Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В ночь на 21 января в отеле горнолыжного курорта Kartalkaya вспыхнул пожар. В день инцидента гостиница была заполнена на 80–90% из-за каникул обучающихся, всего были зарегистрированы 238 постояльцев. По данным на 17:40 мск 21 января в пожаре погибли 66 человек, еще 51 пострадал. Возгорание началось в ресторанной части комплекса. Причина не установлена.