Число жертв пожара на курорте в Турции выросло до 76

Установлены личности 52 жертв, остальные пока не опознаны. По делу о пожаре задержаны девять человек, в том числе владелец отеля

Фото: Murad Sezer / Reuters

В результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, по последним данным, погибли 76 человек, сообщил глава МВД Али Ерликая, передает Haberturk. Ранее было известно о 66 погибших.

По словам министра, установлены личности 52 жертв, тела 45 погибших доставили семьям. Остальные пока не опознаны.

По делу о пожаре задержаны девять человек, в том числе владелец отеля.

Огонь вспыхнул в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле в провинции Болу. Губернатор Абдулазиз Айдын сообщил, что, согласно предварительным данным, пожар возник в ресторанной зоне на четвертом этаже и распространился на все здание, на тот момент в отеле проживали 234 гостя. Как передавал CNN Turk, в день ЧП гостиница была заполнена на 80–90% из-за каникул у обучающихся.

Video

«Моя жена почувствовала запах гари. Сигнализация не сработала. Мы пытались подняться наверх, но не смогли из-за пламени. Мы спустились вниз и вышли на улицу. Люди на верхних этажах кричали. Они свешивали простыни из окон...», — рассказал постоялец Атакан Елкован (цитата по Daily Sabah).

Причина пожара пока не установлена, идет расследование, 22 января объявлено в Турции днем траура.

Курорт Карталкая расположен в горах Кёроглу на северо-западе Турции, в 270 км от Стамбула.