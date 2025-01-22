Россельхознадзор: в рыбе из Черного и Азовского морей не обнаружили загрязнений

В рыбе из Черного и Азовского морей не обнаружили загрязнений

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Россельхознадзор не обнаружил загрязнений рыбы от разлива мазута в Керченском проливе, показатели безопасности находятся в пределах нормы. Об этом госорган сообщил на своем сайте.

Сотрудники ведомства отобрали рыбу на пробы 15 января.

«Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области», — говорится в публикации.

Также была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег на набережной Андрея Первозванного в Севастополе, добавили в надзорном органе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В общей сложности они перевозили 9,2 тыс. т мазута. По оценкам Минприроды, в результате крушения около 4 тыс. т топлива вылилось в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края.

16 января 2025 года Роспотребнадзор заявил, что в качестве рыбы и морепродуктов в Черном море нет никаких отклонений. Состояние питьевой воды на черноморском побережье также соответствует санитарным требованиям, добавили в ведомстве.

В настоящее время нет необходимости вводить ограничения на промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, отметили в Росрыболовстве 17 января.