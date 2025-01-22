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Общество ,  
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Москвичам предсказали плюс 4 градуса к воскресенью

Вильфанд: дневная температура воздуха в Москве поднимется до плюс 4 градусов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Дневная температура воздуха в Москве с четверга, 23 января, по воскресенье, 26 января, будет находиться в диапазоне от минус 2 до плюс 4 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В субботу и воскресенье в Москве уже опять свое влияние восстанавливают воздушные потоки с юга, с юго-запада. Ночные температуры становятся такие: от 0 до минус 5 градусов, а дневные положительные — от 0 до плюс 3 градусов, в воскресенье даже до плюс 4», — сказал Вильфанд в беседе с агентством.

Он уточнил, что в среду, 22 января, погода будет умеренной, на 1–2 градуса выше нормы, диапазон дневных температур составит от минус 2 до минус 7 градусов. Днем пройдет небольшой снег, выпадет приблизительно 2–3 мм.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

23–24 января местами также возможен небольшой снег, ожидается облачная погода. Температура ночью составит от минус 3 до минус 5 градусов, днем — от 0 до минус 2.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что до конца января на большей части территории России будет очень теплая погода. «Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая», — сообщил он.

Такой температурный фон синоптик объяснил поступлением теплых воздушных масс с Атлантики и даже из северных районов Африки.

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Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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