Россиянам пообещали аномально теплую погоду до конца января

Вильфанд: на большей части территории России будет теплая погода до конца января

До конца января на большей части территории России прогнозируется очень теплая погода, сообщил «РИА Новости» глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая», — заявил синоптик.

По словам Вильфанда, за первые 12 дней с начала января воздух в Москве прогрелся настолько, что сейчас этот показатель превышает норму на пять градусов. Кроме того, с 15 января в столице снова ожидают оттепель.

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