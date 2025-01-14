Россиянам пообещали аномально теплую погоду до конца января
До конца января на большей части территории России прогнозируется очень теплая погода, сообщил «РИА Новости» глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая», — заявил синоптик.
По словам Вильфанда, за первые 12 дней с начала января воздух в Москве прогрелся настолько, что сейчас этот показатель превышает норму на пять градусов. Кроме того, с 15 января в столице снова ожидают оттепель.
Материал дополняется
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов