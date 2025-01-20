В деле об обмане ветерана разведки на ₽1 млн появился первый задержанный

Геронтий Лазовик (Фото: Совет ветеранов ЦАО / VK)

Сотрудники следственных органов устанавливают соучастников телефонного мошенничества в отношении советского разведчика Геронтия Лазовика, которого злоумышленники обманом убедили передать им более 1 млн. руб. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время установлен и задержан курьер, который получил от Лазовика часть похищенных денег. <...> C задержанным курьером работают следователи, ему может грозить до десяти лет лишения свободы», — отметил собеседник агентства.

Источник агентства добавил, что преступление было спланировано группой лиц, личности остальных злоумышленников устанавливаются. По его словам, организатор преступления может находиться за пределами России, прорабатывается версия о его нахождении на Украине.

Мошенники для хищения использовали дипфейк представителей столичной власти и убедили пенсионера принять участие в мнимой операции по поимке преступников, сказал собеседник агентства.

Лазовик работал заместителем резидента КГБ в столице Австралии, Канберре. Он занимал должности заместителя начальника 19-го отдела Первого главного управления КГБ при Совете министров СССР и главы оперативной группы КГБ по оперативной зоне № 1 в Афганистане. Является первым заместителем председателя Совета ветеранов ЦАО Москвы.

Мошенник обманул Лазовика более чем на 1 млн руб., представившись в разговоре по WhatsApp мэром Москвы Сергеем Собяниным. Злоумышленник попросил 92-летнего ветерана разведки передать деньги доверенному лицу, и Лазовик выбросил их в окно.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4. ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество. Максимальное наказание по этой части статьи — десять лет лишения свободы.