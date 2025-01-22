Bloomberg узнал об отказе талибов на призыв Трампа вернуть оружие США

Радикальное движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) отвергло предложение президента США Дональда Трампа вернуть американское оружие и технику, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники

Члены движения считают, что Вашингтон должен предоставить им современное вооружение для борьбы с террористической организацией ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» — РБК).

19 января во время митинга Трамп пригрозил перестать оказывать финансовую помощь Кабулу, если Афганистан не вернет вооружение и оборудование, которое там оставили американские войска в 2021 году. Оружие и техника стоимостью свыше $7 млрд были присвоены «Талибаном», отмечает Bloomberg.

США ввели войска в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. Их целью была группировка «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в России), ответственная за эти нападения. Первое соглашение о сворачивании миссии в 2020-м подписал Трамп. Вывод войск состоялся при экс-президенте Джо Байдене.

После ухода американцев власть в Афганистане захватил «Талибан». Байден отказался признать власть группировки. США и их союзники требуют от них решения проблем с правами человека и распространением террористических группировок в регионе перед началом взаимодействия. Трамп называл вывод американских войск из Афганистана «некомпетентным» и «самым позорным моментом в истории».