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Политика ,  
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США и афганские талибы провели обмен заключенными

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В результате обмена заключенными между США и афганскими талибами двое американцев были освобождены из заключения в Афганистане, а один член движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), отбывавший пожизненное наказание в Калифорнии за торговлю наркотиками и терроризм, отправился на родину. Об этом сообщает SCMP со ссылкой на Министерство иностранных дел Афганистана.

Сделка была достигнута после долгих переговоров.

«Талибан» — афганское военизированное религиозно-политическое движение, захватившее силовым путем власть в Афганистане в 2021 году. Движение признано террористическим и запрещено в России и ряде других стран мира.

Один из освобожденных американцев, Райан Корбетт, был похищен талибами в августе 2022 года во время командировки. Его семья выразила благодарность за его освобождение, а также поблагодарила за содействие в освобождении Корбетта ближневосточную страну Катар, экс-президента США Джо Байдена и президента США Дональда Трампа. Известно, что второго освобожденного американца зовут Уильям Маккенти, имя и обстоятельства его нахождения в Афганистане не раскрыты, пишет SCMP.

55-летний Хан Мохаммед в 2008 году был осужден за хранение наркотиков и содействие террористической деятельности и отбывал наказание в США в тюрьме штата Калифорния. Он стал первым человеком, осужденным по законам США о наркотерроризме.

Талибы высоко оценили обмен, назвав его шагом к нормализации отношений с США. Они заявили, что это хороший пример решения проблем путем диалога, сообщает издание.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Правительство «Талибана» не признано ни одной страной мира и остается под запретом в ряде государств, включая Россию, где оно числится террористическим. ООН продолжает признавать правительство Ашрафа Гани, бывшего президента Исламской Республики Афганистан. Евросоюз также не признает «Талибан», но готов работать с его представителями по гуманитарным вопросам.

Признание талибов затрудняет их политика в отношении женщин и меньшинств. Несколько стран, включая Китай и Индонезию, готовы взаимодействовать при условии инклюзивности правительства и восстановления прав женщин.

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