Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

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Взрывы слышны в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, работает противовоздушная оборона.

Сначала Кличко информировал о взрывах на левом берегу Днепра, затем уточнил, что речь идет и о правом береге.

Он посоветовал жителям находиться в укрытиях.

По данным сервисов, отслеживающих объявление воздушной тревоги на Украине, сигналы поступали в отношении почти всех регионов востока страны. Воздушную тревогу в Киеве отменили примерно через 20 минут после начала.

До того серия взрывов в Киеве звучала 14 января. По данным УНИАН, они произошли в Деснянском районе. А 15 января сообщалось о том, что электроподстанция загорелась на улице Крещатик в центре города. Офис главы государства находится в 500 м от нее.