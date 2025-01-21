Мэр Киева сообщил о взрывах в городе
Взрывы слышны в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
По его словам, работает противовоздушная оборона.
Сначала Кличко информировал о взрывах на левом берегу Днепра, затем уточнил, что речь идет и о правом береге.
Он посоветовал жителям находиться в укрытиях.
По данным сервисов, отслеживающих объявление воздушной тревоги на Украине, сигналы поступали в отношении почти всех регионов востока страны. Воздушную тревогу в Киеве отменили примерно через 20 минут после начала.
До того серия взрывов в Киеве звучала 14 января. По данным УНИАН, они произошли в Деснянском районе. А 15 января сообщалось о том, что электроподстанция загорелась на улице Крещатик в центре города. Офис главы государства находится в 500 м от нее.
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