Недалеко от офиса президента Украины загорелась подстанция

Электроподстанция загорелась на улице Крещатик в центре Киева, сообщила городская администрация в телеграм-канале.

Офис главы государства находится в 500 м от нее.

В настоящее время пожар локализован, но местные жители лишились света.

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