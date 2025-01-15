Недалеко от офиса президента Украины загорелась подстанция
Электроподстанция загорелась на улице Крещатик в центре Киева, сообщила городская администрация в телеграм-канале.
Офис главы государства находится в 500 м от нее.
В настоящее время пожар локализован, но местные жители лишились света.
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