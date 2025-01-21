В Днепре прогремели взрывы
В Днепре на востоке Украины произошли взрывы, передает «Суспільне». Сейчас воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Накануне, 20 января, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что разведподразделения российской армии периодически заходят в Днепропетровскую область.
По его словам, украинские войска находятся в тяжелом положении в районе поселка Великая Новоселка в Волновахском районе. Потеря этой территории для них будет означать большие проблемы с логистикой, отметил Пушилин.
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